Remake für den Spinnen-Schocker "Arachnophobia"

Wans Atomic Monster produziert den Film laut "Deadline" mit Steven Spielbergs Amblin Entertainment. Frank Marshall, der Regisseur des Originals wird als ausführender Produzent fungieren. Wer den Film inszenieren wird, steht noch nicht fest; ein Drehbuchautor soll in Kürze bekanntgegeben werden.

James Wans Produktionsfirma steckt hinter dem "Arachnophobia"-Remake.

Fotograf Jerry nimmt in "Arachnophobia" (1990) an einer Expedition in den Dschungel von Venezuela teil. Statt eine frisch entdeckte Spinnengattung abzulichten, fällt er einem der hochgiftigen Tiere zum Opfer, das in seinem Sarg die Reise Richtung Kalifornien antritt.

In der Kleinstadt Canaima angekommen, zeugt der Arachnide eine Schar tödlicher Nachkommen. Doktor Ross Jennings versucht, der Spinnen-Epidemie Herr zu werden. Kammerjäger Delbert (John Goodman) unterstützt ihn dabei.



(lfd)