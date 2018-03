Erstes Foto von Renée Zellweger als Judy Garland

Ein neuer Film über Schauspielikone und Sängerin Judy Garland, die in den 60er Jahren in London spielt, wird gerade gedreht. Die Produzenten veröffentlichten nun das erste Szenenbild, das Oscarpreisträgerin Renée Zellweger ("Cold Mountain") in der Titelrolle zeigt.

Im Biopic geht's um Garlands ausverkaufte Konzertreihe im Jahr 1968. Damals kämpfte sie mit ihrem Management und war zudem alkohol- und tablettenabhängig.

Zellweger wird in dem Film zahlreiche Songs performen, unter anderem Judy Garlands bekanntesten Song "Over The Rainbow" aus dem Film "The Wizard of Oz".

Neben Witherspoon spielen Jessie Buckley, Finn Wittock und "Harry Potter"-Star Michael Gambon mit. Die Regie übernimmt Rupert Goold. Wann der Film in den Kinos startet, ist noch nicht bekannt.

(red)