Blutig, bang & blunzenfett zur höllischen Maturareise

5.000 Jugendliche feiern in Kroatien ihren Schulabschluss und geben sich eine Woche lang ausgiebigst die Kante. Die Tage beginnen über der Kloschüssel, die Abende enden mit Vollrausch in der Disko. Als wäre das Komasaufen nicht schon schon gefährlich genug, hat es plötzlich ein maskierter Killer auf Julia (Elisabeth Wabitsch) und ihre KlassenkameradInnen abgesehen.

Als Julias beste Freundin Jessie (Antonia Moretti) eines Morgens nicht zum Vorglühen erscheint, machen ihre Freunde noch ein Urlaubs-Techtelmechtel für ihr Verschwinden verantwortlich. Ein aufgespießtes Mädel und ein weiterer Vermisster später herrscht aber schon Aufregung im Party-Resort. Der Veranstalter (Michael Ostrowski) versucht sein Geschäft am Laufen zu halten, die schlecht gelaunte Polizistin (Edita Malovcic) ist leider wenig am Schicksal der nervigen Touristen interessiert. Beste Voraussetzungen für den Mörder, weiter sein Unwesen zu treiben.

Die letzte Party deines Lebens

Klassisch und hervorragend getroffen

Seit "Halloween" (1978) das moderne Slasher-Genre begründete, wurde das Rezept der Horrorfilmgattung nur unwesentlich verfeinert. Stets hat es ein Mörder auf eine Gruppe von Teenagern abgesehen und dezimiert die Clique, bis die Heldin des Streifens, das sogenannte "Final Girl", den oder die Übeltäter zur Strecke bringt.

Der Kreativität sind innerhalb des Slasher-Formats klare Grenzen gesetzt. Repetition ist Trumpf; die Spreu trennt sich lediglich in der Auslegung der Grundelemente vom Weizen. So überrascht es beispielsweise nicht, dass die Dahin-Gemeuchelten in "Die letzte Party deines Lebens" ein gemeinsames Geheimnis verbindet, das dem Killer als mörderische Motivation dient.

Worin dieses Geheimnis besteht, darf allerdings zur feineren Slasher-Klinge gezählt werden. Der österreichische Filmemacher Dominik Hartl ("Angriff der Lederhosenzombies") und das Drehbuchautoren-Duo Karin Lomot und Robert Buchschwenter verpassen dem jugendlichen Horrorgenre Teenie-relevante Themen (von Mobbing und Gruppenzwang bis Sex, Drugs and Rock'n'Roll) und topaktuelle Problemzonen (Stichwort: sexuelle Belästigung). Das gab es zwar alles schon, ist hier aber nicht nur schnörkellos, sondern auch mit viel Raffinesse und Charme ausgeführt. Sehenswert!

"Die letzte Party deines Lebens" startet am 22. März 2018 in den österreichischen Kinos.