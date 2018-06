Robert De Niro für neuen Joker-Film im Gespräch

Wenn Scorsese ruft, anwortet De Niro normalerweise sofort. Arbeiten die beiden zusammen, kommt schließlich meist ein Kultfilm zustande, wie "Taxi Driver" (1976), "Wie ein wilder Stier" (1980), "GoodFellas" und "Kap der Angst" (1991) eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Ein solches Meisterwerk käme dem DC-Kinouniversum gerade recht. Seit dem Abschluss der "Dark Knight"-Trilogie ist in den Filmen der Comic-Schmiede der Wurm drin. Bis auf "Wonder Woman" wurde keiner der Streifen seinen Vorschusslorbeeren gerecht. Besonders die letzte Iteration des Jokers (Jared Leto in "Suicide Squad") stieß auf wenig Gegenliebe - nun arbeiten Regisseur Todd Phillips ("Hangover") und Produzent Martin Scorsese an einer Origin Story des legendären Batman-Antagonisten.

Joaquin Phoenix wird den Bösewicht verkörpern. Wie "Filmstarts" berichtet soll er aber nicht das einzige Hollywood-Schwergewicht auf der Besetzungsliste bleiben. Scorsese wünscht sich Robert De Niro für die DC-Verfilmung, die angeblich nur lose auf dem Quellmaterial basiert.

Eine vage Beschreibung der für De Niro vorgesehenen Rolle gibt es auch schon: Murray Franklin ist ein männlicher Weißer im Alter zwischen 65 und 75 Jahren. Möglicherweise handelt es sich bei ihm um den Vater oder den Mentor des Jokers.

Die Dreharbeiten des Films sollen noch in diesem Jahr beginnen. 2019 könnte der Streifen schon in den Kinos starten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lfd)