Robin Hood als fescher Superheld und Revoluzzer

Gleich zwei englische Helden darf Taron Egerton demnächst im Kino verkörpern. Zum einen wird der 28-Jährige die Musiker-Ikone Elton John im Biopic "Rocketman" spielen, zum anderen darf er in die Rolle des größten Helden schlüpfen, den der Sherwood Forest je hervorgebracht hat...

Der nächste "Robin Hood" spielt jedoch nicht in den Tiefen der Wälder, sondern hat (zumindest nach dem ersten Teaser Trailer zu schließen) ein urbanes Setting. Um die Schreckensherrschaft des Sheriffs von Nottingham (Ben Mendelsohn) zu beenden, wird Robin zum maskierten Revoluzzer "The Hood". Mit Hilfe des Diebes Little John (Jamie Foxx) erleichtert er den Tyrannen um sein Geld und gibt es den Armen. In seinem bürgerlichen Leben spielt er jedoch einen Unterstützer des Sheriffs.

Christian Grey und Bono-Spross

Die erste Vorschau auf "Robin Hood" hat neben reichlich Action auch einen Molotowcocktail-werfenden Will Scarlet (Jamie Dornan) und eine schlagfertige Maid Marian (Bono-Tochter Eve Hewson) zu bieten.

"Robin Hood" startet am 11. Jänner 2019 in den österreichischen Kinos.

(lfd)