Ryan Gosling fliegt als Neil Armstrong zum Mond

Er gehört zu den größten Helden des 20. Jahrhunderts: Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond. "First Man" (deutscher Titel: "Aufbruch zum Mond") erzählt aus Armstrongs Leben und von den enormen Konflikten und Entbehrungen, mit denen der Pilot vor und während seiner legendären Mission konfrontiert war. Gleichzeitig schildert der Film auf ergreifende Weise die hochdramatischen Ereignisse des amerikanischen Raumfahrtprogramms zwischen 1961 und 1969.

In der Hauptrolle des Films ist Ryan Gosling zu sehen. Shootingstar Claire Foy ("The Crown", "The Girl in the Spider's Web") ist als Armstrongs Ehefrau zu sehen. Für die Regie zeichnet Damien Chazelle verantwortlich, der mit Gosling bereits das mehrfach Oscar-prämierte Musical "La La Land" drehte.

"Aufbruch zum Mond" startet am 11. Oktober 2018 in den österreichischen Kinos.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lfd)