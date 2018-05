Ryan Reynolds kündigt Ende von Deadpool an

... sprach's und versetzte unzählige "Deadpool"-Fans in Angst und Schrecken. "Ich denke, damit die Figur richtig in ihrem eigenen Universum funktionieren kann, musst du ihr alles wegnehmen", führte Reynolds im Interview mit "Entertainment Weekly" weiter aus. "Ich denke nicht, dass du das immer wieder machen kannst."

Die Ansage von Wade Wilsons Kumpel Weasel (T.J. Miller) aus dem ersten Trailer von "Deadpool 2" könnte sich demnach als prophetisch erweisen. "Einen dritten machen die garantiert nicht", scherzt er in der Vorschau. "Wieso sollten die auch, zwei reichen, sauberer Abschluss", ergänzt Wade alias Deadpool.

Ganz aus den Kinos verschwinden dürfte der nicht-jugendfreie Antiheld aber keineswegs. "Ich sehe ihn natürlich als Teil der X-Force [jener Superheldentruppe, die er in 'Deadpool 2' rekrutiert, Anm.]", erklärte Ryan Reynolds. "Ich würde ihn liebend gerne in einer Art Team sehen, in einem Konkurrenzkampf oder [mit] einem großartigen weiblichen Charakter aus dem X-Men-Universum."

Budget-Problem der etwas anderen Art

"Ich denke einfach, wenn du noch einen weiteren Deadpool Solo-Film machst, musst du das Budget wirklich auf gar nichts reduzieren und alles auf eine Karte setzen, alle möglichen Hemmschwellen überschreiten und Zeug machen, das sonst niemand tun kann."

Frei von Ironie ist dieser Kommentar nicht gerade, stieg Tim Miller, der Regisseur des ersten Teils, doch aus der Fortsetzung aus, weil diese ihm zu sehr auf Blockbuster getrimmt worden war.

Sequel schart in den Startlöchern

Kann "Deadpool 2" (unter der Ägide von David Leitch) den Erfolg seines Vorgängers wiederholen, scheint ein dritter Film (abseits der X-Force) in jedem Fall unausweichlich. Vielleicht lässt sich Ryan Reynolds ja mit ein paar extra Millionen und einigen Fan-Petitionen überzeugen.

"Deadpool 2" startet am 17. Mai 2018 in den österreichischen Kinos.

Hier der finale Trailer der Comicverfilmung:





(lfd)