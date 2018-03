SIE soll in "Wonder Woman 2" die Schurkin spielen

In "Wonder Woman" (2017) legte sich die Titelheldin mit keinem Geringeren als Kriegsgott Ares (David Thewlis) an, nun bekommt sie es mit einem weiblichen Bösewicht zu tun. In den Comicvorlagen von DC sorgt Cheetah seit 1943 für Angst und Schrecken.

Mehrere Charaktere machten Wonder Woman unter diesem Namen das Leben schwer; die aktuelle Cheetah heißt mit bürgerlichem Namen Barbara Ann Minerva und verfügt über Werwolf-artige Fähigkeiten.

Comedienne als Schurkin

Laut "The Wrap" sind Warner Bros. und DC gerade dabei, Comedy-Ass Kristen Wiig ("Brautalarm", "Downsizing") für die Rolle zu verpflichten. Die Verhandlungen laufen noch, der Part scheint aber so gut wie vergeben.

Kristen Wiig

Kalter Krieg

Während der Plot von "Wonder Woman" im ersten Weltrkieg angesiedelt war, soll Teil zwei in der finalen Phase des Kalten Kriegs in den Achtzigern spielen. Die Fortsetzung knüpft also nicht am Superhelden-Mash-up "Justice League" (2017) an, sondern erweitert die Origin Story von "Wonder Woman".

Der Kinostart von "Wonder Woman 2" ist für November 2019 geplant.

