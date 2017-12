Sänger John Mayer startet die #kylorenchallenge

Mit einer bis unter die Brust hochgezogenen, schwarzen Hose steht der 40-Jährige ohne Oberteil auf dem Foto, das er selber geknipst hat, vor dem Spiegel. Dazu hat er lediglich den Hashtag #kylorenchallenge geschrieben.

Denn der von Adam Driver in den letzten beiden "Star Wars"-Filmen verkörperte "First Order"-Bösewicht ist in einer Szene aus "Die Letzten Jedi" in einem ähnlichen Outfit zu sehen. Ein Screenshot des Auftritts im Film hat es schon zuvor als Meme in unzähligen Versionen ins Netz geschafft.

Mit seinem Posting hat der Sänger einen Trend auf Instagram gestartet. Zahlreiche "Star Wars"-Fans haben es ihm bereits gleichgetan und sich ebenfalls oben ohne in schwarzer Hose geknipst oder knipsen lassen.

