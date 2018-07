Johansson verteidigt ihre Transgender-Rolle

Scarlett Johansson hat eine neue Rolle ergattert: Sie stellt in "Rub & Tug" eine Massagesalon-Besitzerin dar, die das Leben eines Mannes geführt hat.

Diese Nachricht kam nicht bei allen gut an. Viele kritisieren, dass die Rolle von Johansson und nicht von einer Transgender-Schauspielerin gespielt wird.

Der Sprecher der Hollywood-Aktrice reagierte bereits auf die Kritik. Im Portal "Bustle" erklärt er: "Sagt, dass sie sich an Jeffrey Tambors, Jared Letos und Felicity Huffmans Sprecher wenden sollen." Alle drei genannten Darsteller spielten Transgender-Rollen, obwohl sie (im realen Leben) nicht Teil der Community sind.

Film basiert auf einer wahren Begebenheit

Das Drama basiert auf dem Leben von Dante "Tex" Gill, einer berüchtigten Figur aus der Unterwelt Pittsburghs. Gill verkleidete sich in den späten 70ern und frühen 80ern als Mann, um einen Massagesalon und ein Bordell führen zu können.

Sie versorgte außerdem die NFL-Mannschaft Pittsburgh Steelers mit anabolen Steroiden und nutzte ihre Beziehungen in der homosexuellen Szene für betrügerische Handlungen. Schließlich wurde sie wegen Steuerflucht 1984 überführt und verbrachte sieben Jahre im Gefängnis.

"Rub & Tug" berichtet darüber hinaus über Tex' turbulente Beziehung zu ihrer Freundin Cynthia. Das Drehbuch wurde von Gary Spinelli verfasst. Produziert wird die Biographie von Johansson, Spinelli, Joel Silver, Tobey Maguire, Matthew Plouffe und Jonathan Lia.

Johansson erntete für "Ghost in The Shell" Kritik

Als Regisseur fungiert Rupert Sanders, der vor einem Jahr mit Johansson auch den Sci-Fi-Thriller ("Ghost in the Shell") inszenierte. Auch bei diesem Film kritisierten Fans und Medien, dass eine amerikanische Schauspielerin eine Rolle verkörpert, die in der Vorlage japanischer Abstammung ist.

