Schaurige Fantasy mit Blanchett und Black

Das Fantasy-Abenteuer dreht sich um den 10-jährigen Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro, bekannt aus den "Daddy's Home"-Filmen), der mit seinem magisch begabten Onkel Jonathan (Jack Black) in ein gruseliges Haus zieht. Hinter den Wänden der Mauer verbirgt sich eine unablässig tickende Uhr. Ihr Geheimnis versuchen die beiden gemeinsam mit der mysteriösen Mrs. Zimmermann (Cate Blanchett) zu lüften, nachdem Lewis versehentlich die Toten zum Leben erweckt hat.

"The House With a Clock in Its Walls" liefert im ersten Trailer einen bunten Mix aus Horror und Fantasy, der an Genre-Kollegen wie "Gänsehaut" (2015, ebenfalls mit Jack Black) und "A Series of Unfortunate Events" erinnert. Besonders interessant: Kein Geringerer als Eli Roth zeichnet für die Regie verantwortlich. Der Filmemacher ("Hostel") ist normalerweise in weitaus härteren Gefilden zu finden.

Die Vorlage

Der amerikanische Schriftsteller John Bellairs (1938-1991) bleibt vor allem für seine schaurigen Jugendromane in Erinnerung. "The House With a Clock in Its Walls" veröffentlichte er im Jahr 1973. Die deutsche Ausgabe erschien als "Das Haus, das tickte" sowie in einer Neuauflage als "Das Geheimnis der Zauberuhr", im Kino behält das Werk aber voraussichtlich seinen Originaltitel.

"The House With a Clock in Its Walls" startet am 20. September 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)