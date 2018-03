Shia LaBeouf spielt seinen eigenen Vater

Das Skript landete auf der sogenannten Black List, auf der die besten, noch nicht verfilmten Drehbücher des Jahres zu finden sind. "Ein Kinder-Schauspieler und sein Gesetze brechender, Alkohol missbrauchender Vater versuchen, ihre zerstrittene Beziehung im Verlauf eines Jahrzehnts zu kitten", wird der Film dort beschrieben.

Dass mit dem "Kinder-Schauspieler" Shia La Beouf gemeint ist, wurde erst vor Kurzem bekannt. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, arbeitete der 31-Jährige unter dem Pseudonym Otis Lort am Drehbuch von "Honey Boy". Der Titel des Films leitet sich von einem Spitznamen ab, den LaBeouf von seinem Vater erhielt.

Letzterer war früher als Clown aufgetreten und kämpfte mit seiner Heroin-Abhängigkeit, während sein Sohn in der Disney-Channel-Serie "Even Stevens" den ersten Schritt auf dem Weg zur Hollywood-Elite absolvierte.

Shia LaBeouf wird seinen eigenen Vater verkörpern, Lucas Hedges ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Manchester by the Sea", "Lady Bird") spielt den jungen Shia LaBeouf. "Honey Boy" ist im Stil eines Schlüsselromans gehalten, eine wahre Geschichte mit fiktiver Fassade, in der die Figuren für echte Personen stehen. Einen Starttermin hat der Film noch nicht.

(lfd)