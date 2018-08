Sir Michael Caine ist der "King of Thieves"

"King of Thieves" erzählt die wahre Geschichte des größten Raubüberfalls in der Geschichte Großbritanniens. Im April 2015 erbeutete eine Bande von älteren Verbrechern aus dem Hatton Garden Schließfachdepot in London Juwelen, Schmuck und andere Wertsachen im Wert von geschätzen 200 Millionen Pfund.

Großartiger Star

Die spannende Geschichte rund um den Millionen-Coup wurde jetzt mit Michael Caine in der Hauptrolle verfilmt. Neben Caine wird der Cast durch die legendären britischen Schauspieler Jim Broadbent, Sir Tom Courtenay, Ray Winstone, sir Michael Gambon, Paul Whitehouse und Charlie Cox komplettiert.

Ein Trailer bietet nun einen ersten Vorgeschmack auf die düster-spaßige Actionkomödie. Im Kino ist "King of Thieves" ab dem 14. September zu sehen.

