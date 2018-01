So friedlich ist "Der Soldat James Ryan" ohne Männer

Ein selbsternannter "Männerrechts-Aktivist" stellte eine Version von "Star Wars VIII" online, in der die weiblichen Figuren entfernt worden waren. Der Aufschrei war groß, die stark gekürzte Fassung erntete vor allem Spott und Häme - unter anderem von Rian Johnson, seines Zeichens Regisseur und Drehbuchautor von "Die letzten Jedi", sowie den Schauspielern Mark Hamill und Jon Boyega.

Für die witzigste Reaktion zeichnet aber ein gewisser Juche Box Hero verantwortlich. "Als Antwort auf den MRA [Men's Rights Activist, Anm.] Trottel, der alle Frauen aus 'Die letzten Jedi' geschnitten hat", twittert er, "habe ich mich entschlossen, alle Männer aus 'Der Soldat James Ryan' zu schneiden. Hier ist das Gesamtergebnis."

In response to the MRA douche who edited all the women out of #TheLastJedi, I decided to edit all of the men out of Saving Private Ryan. Here it is in its entirety. pic.twitter.com/egZTDhDKi3