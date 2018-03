So gruselig sieht Tom Hardy als Al Capone aus

Nach einem Abstecher ins Superheldengenre ("Venom", ab Oktober im Kino) verkörpert Tom Hardy den berühmt-berüchtigsten Mafioso der Geschichte. Das Biopic "Fonzo" handelt von den letzten Jahren im Leben des Al Capone.

Aufgrund einer Syphilis-Erkrankung verschlechterte sich Capones Gesundheitszustand drastisch, nachdem man ihn Anfang der Dreißiger hinter Gittern gesteckt hatte. Zunehmend dement wurde er schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt und verbrachte seine letzten Jahre auf dem Anwesen seiner Familie in Florida.

In der Filmbiografie wird der einst so gefürchtete Gangsterboss von seiner gewalttätigen Vergangenheit eingeholt. Der Name des Films ist übrigens eine Anspielung auf Als Taufnamen Alphonse. Regisseur Josh Trank veröffentlichte die ersten Bilder von Tom Hardy als Al Capone auf seinem Instagram-Account.

Auf einem Bild ist zwischen Hardy (re.) und Trank selbst (li.) auch Schauspieler Stephen Graham zu sehen. Er wurde bislang nicht für "Fonzo" bestätigt, weilte aber womöglich in beratender Funktion am Set. Immerhin verkörperte Graham in der TV-Serie "Boardwalk Empire" Al Capone.

Ein Beitrag geteilt von Josh Trank (@joshuatrank) am Mär 23, 2018 um 5:02 PDT

"Fonzo" hat noch keinen Starttermin.

(lfd)