So sehen die erwachsenen Loser in "It: Chapter 2" aus

Stephen Kings Romanklassiker "Es" (Originaltitel: "It") spielt auf zwei verschiedenen Zeitebenen. In den späten Fünfzigern führt Bill Denbrough den Losers' Club in die Schlacht gegen eine Kinder-mordenden Bestie, die seine Heimatstadt Derry terrorisiert. Mitte der Achtziger kehren Bill und seine Freunde zurück, um dem Monster endgültig den Garaus zu machen.

In der TV-Adaption von 1990 waren die Zeitebenen strikt separiert, und zunächst deutete alles darauf hin, dass sich Regisseur Andy Muschietti für die Kino-Neufassung an dieser Aufteilung orientieren würde. In seiner Version von "It" (die sich im vergangenen Jahr zum erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten krönte) waren lediglich die jungen Loser zu sehen.

In der Fortsetzung werden die Kids allerdings Seite an Seite mit ihren erwachsenen Alter-Egos auftreten. Mittlerweile steht der Cast beinahe zur Gänze fest. Wie der in die Jahre gekommene Losers' Club aussieht, erfahren Sie in unserer Bildstrecke:

Cast von "It: Chapter 2"

Pennywise bleibt im Sequel unverändert: Der furchterregende Clown wird weiterhin von Bill Skarsgård verkörpert. "It: Chapter 2" startet im Herbst 2019 in den österreichischen Kinos.

(lfd)