So sieht Albus Dumbledore in "Fantastic Beasts 2" aus

Jedoch haben es ein paar offizielle Fotos von den Dreharbeiten ins Netz geschafft. Neben Eddie Redmaynes als Newt Scamander und Johnny Depp als Gellert Grindelwald ist darauf auch Jude Law als junge Version von Albus Dumbledore zu sehen.

Hinter Dumbledore steht auf dem Bild ein weiterer, bislang unidentifizierter Charakter. Fans spekulieren damit, dass es sich dabei um niemand geringeren als Nicholas Flamel handeln könnte. Aufmerksame "Harry Potter"-Leser wissen, dass er gemeinsam mit Dumbledore das Elixir des Lebens entdeckt und den Stein der Weisen erschaffen hat.

Gellert Grindelwald in the streets of Paris, with one of his followers. pic.twitter.com/8dXza3xsAi — The Rowling Library (@rowlinglibrary) 28. Dezember 2017

Kinostart November 18

Auch Katherine Waterston ist in der Fortsetzung des "Potter"-Prequels erneut als Tina Goldstein zu sehen.

In die Kinos kommt "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindewald" am 16. November 2018.

From the latest issue (did we mention there's a new issue?): an exclusive still from Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald. https://t.co/RoDJvrCIDM pic.twitter.com/PF0MdAhflv — Empire Magazine (@empiremagazine) 28. Dezember 2017

(baf)