So sieht Deadpool als Guardian of the Galaxy aus

125 Millionen Dollar spielte "Deadpool 2" zum Auftakt allein an den US-Kinokassen ein und stieß damit "Avengers: Infinity War" vom Thron. Die Superheldentruppe rund um Iron Man, Thor und Captain America hatte allerdings an ihrem Startwochenende Ende April mehr als doppelte so viele Tickets verkauft.

Auch was den US-Start eines Films ohne Jugendfreigabe betrifft, stellte "Deadpool 2" keinen neuen Rekord auf - hier bleibt Teil eins (132.4 Millionen Dollar, 2016) ungeschlagen. Mit 300 Millionen Dollar weltweit feierte die Fortsetzung trotzdem einen enormen Erfolg. Eine spoilerfreie Kritik der Comicverfilmung finden Sie HIER.

Enormous congrats to @VancityReynolds, @DavidMLeitch, @RhettReese, @missmorenab & company on Deadpool 2 opening to what looks like over $130 million this weekend. Keep the fun stuff coming! pic.twitter.com/gRk3MGFmkA — James Gunn (@JamesGunn) 19. Mai 2018

James Gunn, seines Zeichens Regisseur und Drehbuchautor der "Guardians of the Galaxy"-Reihe - die galaktischen (Un)ruhestifter waren ebenfalls in "Infinity War" zu sehen - hatte also reichlich Grund zum Gratulieren. "Lasst den Spaß nicht aufhören", twitterte er und postete ein Bild von Deadpool als Baby Groot.

"Deadpool 2" startete am 17. Mai in den österreichischen Kinos.

Szenenbilder von "Guardians of the Galaxy, Vol. 2":

Guardians of the Galaxy Vol. 2



(lfd)