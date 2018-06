So sieht Linda Hamilton im neuen "Terminator" aus

Gal Gadot als Pionierin des neuen Hollywood, in dem Frauen Blockbuster anführen können? Da kann James Cameron nur müde lächeln. Starke weibliche Rollen gab es in seinen Filmen schon vor Jahrzehnten.

In "Terminator" (1984) war Sarah Connor vielleicht noch keine Powerfrau, im Sequel (1991) dafür aber härter als ein Sargnagel. Mehr als 25 Jahre später schlüpft die Aktrice erneut in ihre berühmteste Rolle.

James Cameron produziert den sechsten "Terminator"-Streifen und will das Franchise wieder aus der Versenkung holen. Tim Miller ("Deadpool") nimmt im Regiestuhl Platz; die Dreharbeiten laufen schon.

He said there's a storm coming in... The first photo of Linda Hamilton as Sarah Connor in Terminator 6. How do you feel about another Terminator film?



Image via The Terminator Fans pic.twitter.com/BYv9kN1Xfu