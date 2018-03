So sieht die Nemesis von Graf Dracula aus

Selbst ein Vampir-Hotelier braucht einmal Urlaub. Um Graf Dracula eine Auszeit zu gönnen, bucht Töchterchen Mavis eine Monster-Kreuzfahrt für die ganze Familie. Papas beste Freunde, von der Mumie über den unsichtbaren Mann bis zu Frankensteins Monster, finden sich freilich auch auf dem Dampfer ein.

Eines hat Mavis allerdings missverstanden: Dracula macht nicht die viele Arbeit im Hotel zu schaffen, sondern seine Einsamkeit. An der Kreuzfahrt findet er daher erst Gefallen, als er sich unsterblich (wie sonst?) in Kapitänin Erika verliebt. Er ahnt nicht, dass die Dame die Urenkelin des obersten Vampirjägers Abraham Van Helsing ist und alle Monster zur Strecke bringen will. Ihre Knoblauch-Attacke auf Dracula geht allerdings im wahrsten Sinn des Wortes nach hinten los...

Prominente Sprecher

Im Originalton von "Hotel Transsilvanien 3" wird Dracula von Adam Sandler gesprochen. Unter anderem sind auch Selina Gomez (Mavis), Kevin James (Frankensteins Monster) und Steve Buscemi (als Werwolf Wayne) in der Animationskomödie zu hören.

"Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub" startet am 20. Urlaub 2018 in den österreichischen Kinos.



