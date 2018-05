So sind die Muppets drauf, wenn keine Kinder zusehen

In einer Welt in der Muppets und Menschen Seite an Seite leben (etwa wie Menschen und Fabelwesen im Netflix-Actioner "Bright") müssen sich eine Polizistin (Melissa McCarthy) und ein Muppet-Privatdetektiv zusammentun, um eine brutale Mordserie aufzuklären. Jemand hat es auf die ehemaligen Darsteller der Kindershow "The Happytime Gang" abgesehen...

Der neue Film von Brian Henson ("Muppets - Die Schatzinsel", "Muppets aus dem All") ist eine schwarze Komödie, in der eifrig geflucht, geschossen und kopuliert wird. Bei den Muppets sieht das Gangsterleben halt ein wenig anders aus, als bei ihren menschlichen Mitbürgern. Jugendfrei ist der erste Trailer von "The Happytime Murders" aber trotzdem nicht.

Die Komödie startet am 12. Oktober 2018 in den österreichischen Kinos.



