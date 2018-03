So verärgert der "Fantastic Beasts 2"-Trailer die Fans

Der brandneue erste Trailer von "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" steht ganz im Zeichen von Albus Dumbledore. Jude Law brilliert als junge Version des mächtigen Zauberers und liefert dabei zahlreiche Potter-Referenzen (etwa durch den Einsatz des Licht-absorbierenden Deluminators).

Der Clip wird sogar von einem Verweis auf "Harry Potter" eröffnet - drei Magier apparieren (die Potter-Bezeichung für "teleportieren") auf einer Brücke, die nach Hogwarts führt. Endlich taucht die Zauberschule also wieder im Kino auf. Ausgerechnet diese Szene sorgte bei eingefleischten Potter-Fans aber für großen Ärger. Kenner der Bücher (und Filme) wissen nämlich, dass das Apparieren auf dem Hogwarts-Gelände unmöglich ist.

I've very excited but very distracted because YOU CAN'T APPARATE ANYWHERE IN THE HOGWARTS GROUNDS. Have decided that Crimes of Grindelwald must take place before the rules were changed because that would be a ridiculous oversight! #WizardProblems #FantasticBeasts @jk_rowling