So war der Joker in Suicide Squad eigentlich geplant

Groß war der Hype rund um "Suicide Squad", bevor die DC-Verfilmung im Sommer 2016 in die Kinos kam. Die ersten Trailer zeigten eine herrlich abgedrehte Harley Quinn (Margot Robbie) und einen gemeingefährlichen, mit Tattoos zugepflasterten Joker (Jared Leto), die die Fans schon vorab in Lobeshymnen ausbrechen ließen.

Die Ernüchterung folgte mit dem Kinostart. Nicht einmal annähernd konnte "Suicide Squad" die hohen Erwartungen erfüllen. Zahlreiche Änderungen im Schneideraum wurden (unter anderem) für das Totalversagen verantwortlich gemacht. Als besonders enttäuschend entpuppte sich der Joker, der nach einem Helikopterabsturz plötzlich aus dem Film verschwindet, um dann am Ende noch einen unerklärten Kurzauftritt zu absolvieren.

Nun twitterte Regisseur und Drehbuchautor David Ayer, wie es ursprünglich mit dem Joker hätte weitergehen sollen.

After Joker dropped HQ from the help and crashed, Enchantress made a deal with him. He was going to take Harley home and be “King of Gotham” Harley stood up to him and refused to betray her new friends. The Squad turned on him and he escaped. https://t.co/unnOewEYBQ