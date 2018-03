So wird Spider-Man ein Mitglied bei den Avengers

Die Schlüsselszene ist in einem TV-Spot für den neuen Marvel-Streifen "Avengers: Infinity War" zu sehen, der während eines Livestreams der "HaloWC 2018 Columbus Finals" Premiere feierte.

Darin ist zu sehen, wie Iron Man/Tony Stark (Robert Downey Jr. ) Spider-Man/Peter Parker (Tom Holland) ins Team der Avengers holt. Mit neuem Anzug un einem extra Paar Beine soll Spider-Man im neuen "Avengers"-Film eine tragende Rolle zukommen.

"Avengers: Infinity War", der dritte Teil der "Avengers"-Reihe, kommt in genau einem Monat, am 26. April 2018 in die heimischen Kinos.



(baf)