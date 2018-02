So wurde Han Solo zum besten Piloten der Galaxie

Das nach "Rogue One: A Star Wars Story" zweite Spin-off der regulären "Star Wars"-Reihe wirft einen Blick auf die jungen, wilden Jahre von Han Solo, dem laut Fan-Voting beliebtesten Charakter in einer weit, weit entfernten Galaxie.

Like what I see so far pic.twitter.com/ABkb5QUqWz — Jayson Bumbalough (@JBumbalough) 5. Februar 2018

"Ich will ein Pilot werden, der beste in der Galaxie...", sagt Alden Ehrenreich (Han Solo) im ersten Teaser, der während der Super Bowl gezeigt worden ist. Auch Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson (Beckett) und Emilia Clarke (Qi'Ra) sind in den ersten Bewegtbildern des Weltraum-Abenteuers zu sehen. Natürlich befindet sich Wookiee Chewbacca schon an der Seite des dann noch nicht so berühmten Schmugglers.

Während dem Super Bowl lief nur ein rund 40 Sekunden langer Teaser. Der ganze Trailer läuft am Montag während der Frühstücksfernsehsendung "Good Morning America".

Das von Ron Howard in Szene gesetzte "Solo: A Star Wars Story" läuft in den USA am 25. Mai 2018 an.

Han Solo ist der beste "Star Wars"-Charakter

Die beliebtesten Charaktere aus "Star Wars"

(baf)