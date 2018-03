Spice Girls machen einen Superhelden-Film

Fans von Ginger, Posh, Baby, Sporty und Scary aufgepasst: Aus der angekündigten Tour der Spice Girls wird zwar so schnell nichts, aber "Variety" berichtet, dass die fünf Frauen auf der Leinwand gemeinsame Sache machen wollen. Es wird ein Animationsfilm!

Superpower, die zum Charakter passt

Mit "Girl Power" wurden sie berühmt, jetzt bekommen sie "Supergirl Power". Die gezeichneten Charatere sollen auf dem Aussehen von Victoria Beckham (Posh), Geri Halliwell (Ginger), Emma Bunton (Baby), Melanie Chisholm (Sporty) und Melanie Brown (Scary) beruhen. Jede der fünf bekommt außerdem eine Superpower, die auf ihrer Persönlichkeit beruht.

Die Tour platzte laut Gerüchten, weil Victoria Beckham nicht mitmachen wollte. Doch vom Film sollen alle fünf restlos begeistert sein.

Weltweites Franchise in Planung

Ein Insider verriet "Variety": "Die Spice Girls denken schon an eine art weltweites Franchise. Sie sind die erfolgreichste Girl-Group auf dem Planeten. Es ist genau das, was Marvel oder Disney brauchen."

(lam)