Jake Gyllenhaal spielt Bösewicht in Marvel-Film

Zuletzt spielte er in "Stronger" ein Kriegsopfer, jetzt folgt seine erste Rolle in einer Comicverfilmung: In "Spider-Man: Homecoming 2" schlüpft Jake Gyllenhaal in die Rolle des Schurken Mysterio.

Jake Gyllenhaal beim Fototermin von "Life" (The Corinthia Hotel, Whitehall Place, am 16. March, 2017 in London) (Bild: Photo Press Service) Jake Gyllenhaal beim Fototermin von "Life" (The Corinthia Hotel, Whitehall Place, am 16. March, 2017 in London) (Bild: Photo Press Service)

"La La Land"-Star hätte Bösewicht spielen sollen

Ursprünglich war Ryan Gosling für die Rolle des Bösewichts eingeplant. Der musste jedoch aus terminlichen Überschneidungen absagen. Ein Insider berichtet gegenüber der Zeitung "The Sun": "Die Produzenten wollten Ryan verpflichten, aber er filmt da gerade ein anderes Projekt. Jake ist eine passende Alternative mit Bösewicht-Erfahrung."

Mysterio trat zum ersten Mal in der 13. Ausgabe des Comicbuches "The Amazing Spider-Man" im Jahr 1964 in Erscheinung. In den Büchern handelt es sich dabei um die Figur des Quentin Beck, der als Special Effects-Fachmann und Stuntman für ein Hollywoodstudio arbeitet. Als seine Schauspielkarriere jedoch scheitert, nutzt er seine Fähigkeiten, um Verbrechen zu begehen. Die Dreharbeiten für den Film sollen im Juni in London beginnen.

(red)