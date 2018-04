Spider-Man reist nach "Infinity War" um die Welt

Die Avengers steuern auf ein neues Zeitalter zu. "Infinity War" (April 2018) und der Nachfolger "Avengers 4" (April 2019) sollen eine Wachablöse innerhalb der Superheldentruppe bringen. Einige Veteranen (Iron Man? Captain America?) dürften den epischen Kampf gegen Oberschurke Thanos nicht überleben und ihre Führungspositionen somit an frische Talente weitergeben.

Die besten Karten für den Posten als neuer Chef-Avenger hat Jungspund Spider-Man (Tom Holland). Er ist es jedenfalls, der das nächste Kapitel des Marvel-Kinouniversums (Phase vier) aufschlagen wird. Der erste Film nach "Avengers 4" gehört ihm - und spielt etwas überraschend nicht nur in seiner Heimat, dem Big Apple.

"Wir beginnen im Juli mit den Dreharbeiten", erklärte Marvel-Studios-Boss Kevin Feige im Interview mit "io9". "Wir drehen in London. Zuvor haben wir in Atlanta gearbeitet. Und wir drehen viele Filme in London, aber da gibt es noch einen Grund warum wir in London drehen, der da wäre, ja, Spidey wird natürlich einige Zeit in New York, aber auch einige Zeit in anderen Teilen der Welt verbringen."

Spider-Man: Homecoming

Kämpfen schon die Avengers in London?

Darüber hinaus deutete Feige an, dass die ausstehenden "Avengers"-Filme den Grundstein für Spider-Mans nächstes Abenteuer legen wird - in etwa in der Form, in der "Captain America: Civil War" 2016 "Homecoming" vorbereitete.

Wir erinnern uns: Iron Man (Robert Downey Jr.) brachte Spidey nach Leipzig, wo er gegen Team Cap in die Schlacht zog. In "Homecoming" war eine der Szenen schließlich erneut und zwar aus der Perspektive der menschlichen Spinne zu sehen. Womöglich ist Spider-Man im vierten Teil der "Avengers" also in London im Einsatz und schließt in seinem darauffolgenden zweiten Solo-Film daran an.

Das Sequel von "Spider-Man: Homecoming" ist für Juli 2019 geplant.

Der Trailer von "Avengers: Infinity War":



(lfd)