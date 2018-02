Star Wars Legende kriegt Stern am Walk of Fame

Schon seine erste Filmrolle machte Mark Hamill zur gefeierten Sci-Fi-Ikone. In der Original-Trilogie von "Star Wars" verkörperte er von 1977 bis 1983 Luke Skywalker und sicherte sich damit ewig währenden Ruhm in Geek- und Autogrammjäger-Kreisen.

Im Gegensatz zu Harrison Ford blieb Hamill der große Durchbruch in Hollywood aber verwehrt, nachdem das Imperium gestürzt und Darth Vader ins geisterhafte Jedi-Jenseits entschwunden waren. Erst die neuen Episoden der "Krieg der Sterne"-Reihe rückten den 1951 in Oakland geborenen Schauspieler wieder ins internationale Rampenlicht.

Das Timing war perfekt. Vor der Kamera lieferte Hamill in "Die letzten Jedi" eine Glanzleistung, auf Twitter heizte er als sympathischer Spaßmacher und Gesellschaftskritiker neben bornierten Superfans auch US-Präsident Trump ein.

Die Oscar-Nominierung, die Disney und Lucasfilm der Academy ans Herz legten, bekam Mark Hamill zwar nicht, dafür erhält er nun eine Plakette am Walk of Fame in Hollywood. Laut "Variety" handelt es sich um Stern Nummer 2630. Am 8. März soll dieser enthüllt werden. Lobreden von George Lucas und Harrison Ford sind geplant.





(lfd)