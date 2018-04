Steven Spielberg dreht ein Comic Movie für DC

Im September 2015 prognostizierte Steven Spielberg Hollywoods Superhelden ein düsteres Schicksal. Ihr Genre werde aussterben wie einst der Western, erklärte die Filmemacher-Ikone. Nun springt der Regisseur selbst auf den Comic-Movie-Zug auf. Seine Helden haben allerdings keine Superkräfte und sind in einer Epoche zuhause, mit der sich Spielberg bestens auskennt.

Welcome to the family, Steven Spielberg! The iconic director will enter the world of DC with BLACKHAWK. Learn more about the upcoming film here: https://t.co/B980tgkm6d pic.twitter.com/KDd0rxzyVh