Steven Spielberg sucht per Twitter neue Stars

Der 71-jährige Hitgarant spielte schon länger mit dem Gedanken. Die berühmte Musicalverfilmung stammt aus dem Jahr 1961 und gehört zu den großen Filmklassikern.

Neue Talente per Twitter gesucht

Nachdem es schon seit längerem Gerüchte darüber gab, ist es jetzt fix: Steven Spielberg wird "West Side Story" neu verfilmen. Offenbar will Spielberg dafür neue Talente finden. Denn er hat sich weder bei den großen Stars nachgefragt, noch bei etablierten Casting-Agenturen. Stattdessen hat Cindy Tolan, die Casting-Direktorin einen Tweet abgesetzt.

Kein Whitewashing: 3 von 4 sollen Latinos sein

Junge Talente sollen sich bewerben. Laut dem Tweet werden Schauspieler zwischen 15 und 25 Jahren gesucht, die Singen können müssen. Tanzerfahrung sei eine absolute Voraussetzung. Damit niemand Spielberg vorwerfen kann, dass er Whitewashing (Rollenbesetzung mit Weißen, obwohl die Rolle eine andere Herkunft verlangen würde) betreibt, sollen drei der vier Rollen mit Latinos besetzt werden.

10 Oscars für das Original von 1961

Spielberg wird sich anstrengen müssen, will er die Verfilmung des Broadway-Musicals von Leonard Bernstein aus dem Jahr 1961 übertreffen. Damals haben Regisseur Robert Wise und Choreograf Jerome Robbins einen absoluten Blockbuster geschafft. Die Adaption des Musicals wurde mit zehn Oscars ausgezeichnet. Unter anderem in der Kategorie "Bester Film" und "Beste Regie".

Erstes Musical für Spielberg

Spielberg selbst hat bisher noch keinen Musicalfilm gedreht. Laut dem Branchenportal 'Deadline' arbeitet Autor Tony Kushner bereits an dem Drehbuch für das neue Projekt des dreifachen Oscar-Preisträgers.

Der Castingaufruf:



Thanks for all the RTs#WestSideStory#StevenSpielberg#TonyKushner pic.twitter.com/25qDX9DQ8r