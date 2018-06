Weitere Hollywood-Stars im neuen Tarantino-Film

In wenigen Wochen starten die Dreharbeiten zu "Once Upon a Time in Hollywood", der neue Film von Regisseur Quentin Tarantino.

Laut "Deadline" sollen neben den Hauptdarstellern Brad Pitt und Leonardo DiCaprio weitere Hollywood-Stars darin zu sehen, unter anderem Dakota Fanning ("The Alienist"), Luke Perry ("Beverly Hills, 90210") und Emile Hirsch ("Into The Wild") und Damian Lewis ("Billions"). Außerdem sind Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Michael Madsen und Tim Roth dabei.

"Once Upon a Time in Hollywood": Diese Stars spielen mit

Worum geht's? Und wer spielt wen?

Hier ist die offizielle Synopsis des Thrillers (via "Digital Spy"): "'Once Upon a Time' in Hollywood" spielt im Los Angeles des Jahres 1969, am Höhepunkt des Hippie-Zeit.

Die beiden Hauptfiguren sind Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ehemaliger Star einer Western-TV-Serie und sein Langzeit-Stuntdouble Cliff Booth (Brad Pitt). Beide strudeln in ihrem Bemühen, Erfolg in Hollywood zu haben, das sich verändert hat. Aber Rick hat eine sehr berühmte Nachbarin... Sharon Tate."

Damian Lewis übernimmt die Rolle des Hollywood-Stars Steve McQueen. Fanning dagegen spielt die Manson-Anhängerin Lynette Alice "Squeaky" Fromme.

"Once Upon a Time in Hollywood" soll im August 2019 in den Kinos starten.

(red)