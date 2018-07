Tausende wollen Marvel-Film ohne Männer

Ende diesen Monats wird der neue Marvel-Streifen "Ant-Man and The Wasp" in den österreichischen Kinos anlaufen. Obwohl Schauspielerin Evangeline Lilly als Hope van Dyne die zweite Hauptrolle im Film einnimmt, finden Fans, dass Marvel-Superheldinnen viel zu wenig als Protagonisten vor der Linse stehen. Der Konkurrent DC Comics ist mit Catwoman und Wonder Woman in diesem Fall schon einige Schritte voraus – Marvel bessert aber nach: Ein Film über Captain Marvel erscheint Anfang 2019, ein Projekt mit Black Widow befindet sich in Arbeit.

Petition sammelt über 7.000 Unterschriften

Um dem Frauenmangel in den Actionfilmen entgegenzuwirken, startete Alison P. aus den USA letzte Woche eine Petition für einen Marvel-Streifen mit einem Cast, der ausschließlich aus Frauen besteht. Der Comic-Fan schreibt auf der Website der Online-Petition: "Was, wenn sich Black Widow, Colleen Wing, Gamora, Peggy Carter und The Wasp zu einem Film zusammenschließen und alle weiblichen Superkräfte des Marvel Comic Universe vereinen würden? Nun, das wäre ziemlich geil!"

P. richtet die Petition an Kevin Feige, den Präsidenten der Marvel Studios. Zudem legt die Amerikanerin den Fans nahe, auf diesen Film zu beharren – schließlich wollen wir Black Widow und Gamora auch als Protagonisten sehen. Dafür will sie 10.000 Unterschriften sammeln. Seit nun gut einer Woche zählt die Petition schon über 7.000 Unterstützer.

Alle Marvel-Superheldinnen vereint

Grund für ihr Engagement ist eine Äusserung des "The Wasp"-Stars Evageline Lilly. Die Schauspielerin berichtete vor kurzem in einem Interview auf "comicbook.com" ihren Wunsch, einen rein weiblichen Film zu realisieren: "Unter den Marvel-Schauspielerinnen ist zurzeit die Rede über einen 'only women'-Film. Wir würden das liebend gerne tun und ich denke, wir sollten alle so viel Druck wie möglich auf Kevin ausüben, um das zu ermöglichen."

(Tillate)