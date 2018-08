Emily Blunt leugnet "The Rock"-Hinternzwicker

Der neue "The Rock"-Actionstreifen setzt auf gefährliche Tiere, bissige Schlangen, einen tödlichen Jungle und übernatürliche Kräfte. Gemeint ist aber nicht "Jumanji", sondern "Jungle Cruise", der im Herbst 2019 in die Kinos kommen soll.

"Jungle Cruise": "Jumanji" mit Emily Blunt

Bisher ist noch nicht viel über den Film bekannt, doch so wie es jetzt ausschaut, wird der einzige große Unterschied zwischen "Jumanji" und "Jungle Cruise" eine Frau sein: Emily Blunt! ("The Quiet Place")

Im ersten Teaser hat es die neue Heldin neben "The Rock" nicht leicht. Der Hüne klaut ihr die Textzeile und scheint auf dem Intelligenzniveau von Dschungelbewohnern zu sein, die sich von Baum zu Baum schwingen und sich gegenseitig lausen.

"The Rock" und Emily Blunt vs Humphrey Bogart und Katharine Hepburn?

Dwayne Johnson drängt sich in die Szene und als sich Emily beschwert rechtfertigt sich Dwayne, dass sie gesagt habe, sie sollen wie Kathleen Hepburn und Humphrey Bogart sein. Emily krampft es alles zusammen als er aus der legendären Katharine eine Kathleen macht. Doch spätestens nach der Erwähnung der Namen fällt auf, dass Emily und Dwayne wirklich in Kostümen stecken, die direkt vom Set von "African Queen" stammen könnten. Es sind verdammt große Fußstapfen, an denen sich die Stars hier orientieren. Ob das gut gehen kann?

"Jungle Cruise" sei eine Liebesgeschichte, versprechen die beiden. Doch mit der Liebe ist es schnell vorbei als "The Rock" Emily einige Sekunden später die Textzeile stiehlt. Daraufhin stapft sie aus dem Bild. "The Rock" lockt sie mit Charme zurück und nimmt sie in den Arm.

Zwicken oder nicht zwicken, das ist hier die Frage

Kurz darauf zuckt Dwayne zusammen, weil ihn Emily in den Hintern zwickt - oder doch nicht?

Zum Vergleich: "African Queen" mit Katharine Hepburn und Humphrey Bogart



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)