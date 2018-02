Teaser zeigt erste Bilder von "The Grinch"

Denn obwohl der Film "The Grinch" erst kommende Weihnachten in den Kinos anlaufen wird, hat man jetzt den ersten Teaser veröffentlicht. Das grüne Pelzmonster verliert sich darin in einem Tagtraum über Eiskunstlauf, zu dem der Christina Aguilera Hit "Beautiful" zu hören ist.

Schon länger bekannt ist, dass der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch dem weihnachtshassenden Miesepeter seine Stimme leihen wird. Im Teaser spricht der Grinch allerdings kein Wort.

Ab 9. November im Kino

So wie schon in der Film-Version mit Jim Carrey aus dem Jahr 2000 wird auch im neuen 3D-Animations-Abenteuer der Grinch versuchen, dem Städtchen Whoville das Weihnachtsfest zu ruinieren.

"The Grinch" versprüht seine Anti-Weihnachts-Stimmung ab dem 9. November in den Kinos.

(baf)