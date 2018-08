Terence Hill bringt neuen Film nach Österreich

"Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück" lautet der Titel des neuen Filmes, in den Terence Hill sein ganzes Herzblut gesteckt hat. Der 79-Jährige hat dazu das Drehbuch geschrieben, die Regie übernommen und spielt, wie könnte es anders sein, auch die Hauptrolle. Gewidmet hat er den Film seinem langjährigen Leinwandpartner Bud Spencer.

Pasching, Linz und Wien

Anfang September kommt Mario Girotti, so Terence Hill mit echtem Namen, für vier Termine nach Österreich, um sich mit Fans gemeinsam "Mein Name ist Somebody" in den Kinos anzusehen.

Am 7. September wird er um 18:30 Uhr im Hollywood Megaplex PlusCity in Pasching zu Gast sein. Um 20:30 Uhr dann im Cineplex Linz. Einen Tag später dürfen sich Fans am 8. September um 18 Uhr auf sein Erscheinen im Cineplex Wienerberger freuen. Damit nicht genug nimmt er um 20:30 noch einen Termin in der UCI Kinowelt Millennium City wahr. Die Tickets werden ziemlich rasch vergriffen sein.

(baf)