Testen Sie Ihr Wissen im großen AVENGERS Quiz

Aus welchem Material besteht Caps Schild? Welcher Held war zwar in den Comics, nicht aber in den Filmen Gründungsmitglied der Avengers? Und welcher berühmte Bösewicht ist der Vater von Scarlet Witch?

Am 26. April startet "Avengers: Infinity War" in den österreichischen Kinos und konfrontiert die Truppe mit dem mächtigen Schurken Thanos. 67 Superhelden sollen in dem Blockbuster zu sehen sein. Nicht leicht, da den Überblick zu bewahren...

Avengers: Infinity War

In unserem großen "Avenger"-Quiz lassen wir die Geschichte der Weltretter noch einmal Revue passieren. Können Sie alle Fragen richtig beantworten, sind Sie bereits bestens auf das Comic Movie Spektakel vorbereitet.

Hier der Trailer von "Avengers: Infinity War":

(lfd)