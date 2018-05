Teures Kostüm von "Iron Man" gestohlen

Die Betreiber des Lagerhauses meldeten die Requisite, deren wert mit rund 275.000 Euro beziffert wird, am Dienstag als gestohlen. Laut den ermittelnden Beamten gibt es zur Zeit keinerlei Hinweise auf den oder die Täter, wird ein Pressesprecher in der "Los Angeles Times" zitiert.

Den rot-goldenen Anzug trug Hollywood-Star Robert Downey Jr. im allerersten "Iron Man"-Teil im Jahr 2008. Momentan ist der 53-Jährige erneut als Tony Stark/Iron Man in den Kinos zu sehen. In "Avengers: Infinity War" führt er die Marvel-Superhelden an.

Avengers: Infinity War

(baf)