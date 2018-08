Das große Sharknado-Finale bekommt Dinos!

Fast hätte sie nicht mitgespielt: Tara Reid, neben Ian Ziering Hauptdarstellerin in der unglaublichen Trash-Filmreihe "Sharknado" hielt Teil 1 für den "dümmsten Film überhaupt" als sie das Drehbuch las. "Und ich habe nur gemeint, das werde ich nicht machen, da geht es um Haie, die in LA sind und Beverly Hills übernehmen. Was für ein dummer Film!"

"So schlecht, dass es schon wieder gut ist"

Dass sie die Rolle annahm, haben wir Tara Reids Freunden zu verdanken. Denen erzählte sie bei einem Abendessen vom Drehbuch. "Sie haben so stark gelacht, dass es weh getan hat. Und sie haben gemeint 'Du musst das machen, es ist so witzig'. Es ist eben einfach so schlecht, dass es schon wieder gut ist." Taras Freunde sollten recht behalten, der Film wurde Kult.

Dinos, Ritter, Nazis

Das Finale der Reihe hat mehr von allem und es wird durch die Zeit gereist: Neben Haien gibt es auch Dinosaurier, Nazis, Cowboys, Soldaten des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, Ritter und eine Fahrt auf der Arche Noah.

Am 19.8. hat der sechste und letzte Teil Premiere. "The Last Sharknado: It's About Time" heißt auf Deutsch: "Sharknado 6 - The Last One (Es wurde auch Zeit!)".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)