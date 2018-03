Tickets für OPERATION: 12 STRONG gewinnen

Während die ganze Welt in den ersten Folgetagen der Terroranschläge am 11. September 2001 schockiert den Atem anhält, entsendet die US amerikanische Regierung eine erste Bodenspezialeinheit von nur zwölf Elitesoldaten nach Afghanistan auf eine lebensgefährliche Mission. Keiner von ihnen weiß, was sie dort genau erwartet, oder ob sie ihre Familien zu Hause je wiedersehen werden.

Mitch Nelson (Chris Hemsworth), ein erst vor Kurzem zum befehlshabenden Captain bestellte Soldat, führt seine Männer direkt in das unwegsame Gebiet des Hindukusch-Gebirges, um mit diplomatischem Geschick und großem Mut die dort kontrollierende afghanischen Nordallianz zu einem bislang ungeahnten Bündnis im Kampf gegen die gemeinsamen Gegner aus Taliban- und Al-Kaida-Kämpfern zu überzeugen.

Gegenseitiges Misstrauen und scheinbar enorme kulturelle Unterschiede erschweren die Zusammenarbeit nicht weniger als der Mangel an moderner Ausrüstung. Die ungewohnten und archaischen Kampfstrategien der afghanischen Reitersoldaten stellen an hochtechnisiertem Equipment ausgebildeten US-Elitesoldaten vor weitere gefährliche Herausforderungen. Der zahlenmäßig weit überlegene, gnadenlose Gegner lässt die Überlebenschancen der ungleichen Verbündeten schon bald gegen Null sinken.

Das Gewinnspiel ist bis 11. März 2018 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(red)