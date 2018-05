Tickets für die Premiere von DEADPOOL 2

2016 krempelte "Deadpool" das Superheldengenre um. Der Film verzichtete auf eine Jugendfreigabe, um der brutalen Action und den bitterbösen Gags der Marvel-Vorlagen gerecht zu werden - ein Novum in der modernen Ära der Comic-Movie-Blockbuster. Der Erfolg fiel in seinen gigantischen Ausmaßen (über 640 Millionen Euro an den internationalen Kinokassen) dann doch etwas überraschend aus. Eine Fortsetzung war damit nur noch reine Formsache.

(Bild: Cineplexx) (Bild: Cineplexx) (Bild: Cineplexx)(Bild: Cineplexx)

Am 17. Mai startet "Deadpool 2" nun endlich in den österreichischen Kinos. Ryan Reynolds schlüpft erneut ins rot-schwarze Kostüm des "merc with a mouth", formiert im Sequel die Superheldentruppe X-Force und legt sich mit dem zeitreisenden Krieger Cable (Josh Brolin) an.

Infos zur Premiere:

Das Screening findet am Mittwoch, dem 16. Mai 2018, um 20.15 Uhr im Saal 2 des Cineplexx Donau Plex in Wien statt. Die Kartenausgabe erfolgt ab 19.15 Uhr vor Ort. "Heute" und Cineplexx verlosen 100 x 2 Tickets. Um Karten gewinnen zu können, müssen Sie eine Gewinnspielfrage korrekt beantworten (welcher Schauspieler ist als Deadpool zu sehen?).

Das Gewinnspiel ist bis 13. Mai 2018 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Der Trailer von "Deadpool 2":





(lfd)