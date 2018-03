Tiffany Haddish will die Oscars 2019 moderieren

Zwei Jahre in Folge leistete Late-Night-Host Jimmy Kimmel hervorragende Arbeit als Moderator der Academy Awards. Heuer stahlen ihm aber ausgerechnet zwei Präsentatorinnen die Show. Tiffany Haddish und Maya Rudolph spazierten leger auf die Bühne, ihre unbequemen Stöckelschuhe in den Händen, und sorgten für die größten Lacher des Abends. (Ganz nebenbei stellten sie auch noch die Nominierten in den Kategorien "Bester Kurzfilm" und "Bester animierter Kurzfilm" vor.)

Das Oscar-Publikum goutierte vor allem Haddishs Auftritt. Auf Twitter wird seither lautstark nach einer Neuvergabe des prestigeträchtigste Moderatoren-Postens der Welt verlangt. Zu den Advokaten der Schauspielerin zählt unter anderem Model-Legende Tyra Banks:

Queen @TiffanyHaddish should host the #Oscars one day! Retweet if you agree! Let’s get her some money! — Tyra Banks (@tyrabanks) 5. März 2018

Nun äußerte sich auch Tiffany Haddish selbst zu der der Causa. Im Rahmen des South by Southwest Festivals, das derzeit in Austin, Texas stattfindet, erklärte sie (via "Vulture"):

"Ich fände es großartig, etwas in der Art zu machen. Ich weiß, dass mein Vater extrem stolz auf mich wäre, wenn ich das machen würde... solange ich dafür bezahlt werde."

Eine Flasche Wein als Lohn

Für die Präsentation der Kurzfilm-Oscars erhielt Haddish nämlich keinen Cent. "So wie ich das sehen, haben Maya und ich für den ultimativen Job vorgesprochen - weil ich dachte, wir würden für das Präsentieren bezahlt werden," so die Aktrice.

"Als ich herausfand, dass wir nicht bezahlt werden würden, sagte ich so 'Naja, ich habe gehört es gibt Geschenkkörbe. Und dann hieß es 'Wir bekommen keine Geschenkkörbe' und ich fragte 'Naja, was kriegen wir dann?' Sie sagten so 'Wir haben hier eine Weinflasche, die in etwa 13 Dollar gekostet hat'."

