Titel, Plot und neuer Star für den Tarantino-Thriller

Nach zehn Filmen wolle er er aufhören, hat Quentin Tarantino vor einigen Monaten angekündigt. Zählt man die beiden "Kill Bill"-Teile als einzelnen Streifen (und das macht Tarantino) verbleiben somit nur noch zwei Produktionen auf seiner To-Do-Liste. Die erste nimmt der Regisseur derzeit in Angriff.

Dass es um den Mord an Sharon Tate durch die Manson-Family im Jahr 1969 gehen soll, war bereits bekannt. Dass Leonardo DiCaprio als Hauptdarsteller vorgesehen ist, ebenfalls. Nun kam nicht nur endlich die Bestätigung für Leo, auch Superstar Brad Pitt wurde für den Film angekündigt, der "Once Upon a Time in Hollywood" heißen wird.

Hier ist die offizielle Synopsis des Thrillers (via "Digital Spy"): "'Once Upon a Time' in Hollywood" spielt im Los Angeles des Jahres 1969, am Höhepunkt des Hippie-Zeit. Die beiden Hauptfiguren sind Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ehemaliger Star einer Western-TV-Serie und sein Langzeit-Stuntdouble Cliff Booth (Brad Pitt). Beide strudeln in ihrem Bemühen, Erfolg in Hollywood zu haben, das sich verändert hat. Aber Rick hat eine sehr berühmte Nachbarin... Sharon Tate."

Filmstars und Erinnerungen

Mit seinen beiden Hauptdarstellern ist Quentin Tarantino bereits bestens vertraut. Leonardo DiCaprio war in "Django Unchained" zu sehen, Brad Pitt in "Inglourious Basterds" (sowie in "True Romance", für den Tarantino das Drehbuch verfasste).

"Ich arbeite seit fünf Jahren am Skript, und habe die meiste Zeit meines Lebens in Los Angeles County gelebt [wo der Mord geschah, Anm.], so auch 1969, als ich sieben Jahre alt war", freut sich Tarantino auf das neue Projekt. "Ich bin sehr aufgeregt, diese Geschichte eines Los Angeles und eines Hollywoods zu erzählen, die es beide nicht mehr gibt. Und ich könnte nicht glücklicher sein, dass Rick und Cliff vom dynamischen Team DiCaprio und Pitt gespielt werden."

"Once Upon a Time in Hollywood" soll im Sommer 2019 in die Kinos kommen.

