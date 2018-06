Tom Cruise teilt erstes Bild von "Top Gun: Maverick"

Hingebungsvoll und pflichtbewusst blickt Pete Mitchell alias Maverick (Tom Cruise) zu seinem Kampfjet, den Helm in der Hand, die Aviator-Sonnenbrillen auf der Nase. Klar, seinen Gesichtsausdruck können wir nicht sehen, aber Maverick hat im Grunde ja nur einen: Er bekommt strahlende Augen und ein breites Grinsen, wenn es um's Fliegen geht.

"Tag eins" lautet der lapidare Kommentar von Tom Cruise zum ersten neuen "Top Gun"-Bild seit über 30 Jahren. Die Dreharbeiten haben begonnen, der Actioner, mit dem die Navy Ende der Achtziger erfolgreich auf Rekruten-Fang ging (junge Männer wurden teilweise direkt nach dem Kinobesuch abgepasst), bekommt eine Fortsetzung.

"Feel the need" ist auf dem Bild zu lesen - vielleicht ja der Werbespruch der nächsten Navy-Kampagne, in jedem Fall eine Anspielung auf ein Songzitat aus Teil eins. Da singen Maverick und sein Wingman Goose: "I feel the need... the need for speed".

"Top Gun: Maverick" startet am 11. Juli 2019 in den österreichischen Kinos.

(lfd)