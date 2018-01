Tom Cruise twittert spektakuläres Stunt-Bild

Fünf Mal schlüpfte Tom Cruise bereits in die Rolle des Verkleidungsexperten und Weltretters Ethan Hunt - zuletzt turnte er etwa in gefährlicher Mission auf dem Dach der Wiener Oper herum, die schließlich auch als Location für die Weltpremiere von "Mission: Impossible - Rogue Nation" auserkoren wurde - nun dürfen sich seine Fans auf ein neues Abenteuer des Superagenten freuen.

"Mission: Impossible - Fallout" wird der sechste Teil der Reihe heißen und neben einem hochkarätigen Cast (Henry Cavill, Michelle Monaghan, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Ving Rhames, Jeremy Renner, etc) auch wieder jede Menge waghalsiger Stunts bieten. Einen davon teaserte Tom Cruise nun via Twitter an.

Get ready for the most thrilling mission yet… pic.twitter.com/WPOMFnzpd0 — Tom Cruise (@TomCruise) 26. Januar 2018

"Macht euch für die bisher spannendeste Mission bereit", kommentierte der Schauspieler ein Bild, das Ethan Hunt bei einem gigantischen Sprung zeigt. Ob Cruise tatsächlich selbst dafür im Einsatz war, ist nicht ganz klar, verletzte sich der 55-Jährige doch erst vor Kurzem am Set von "Misson: Impossible - Fallout".

Co-Star Henry Cavill setzt sich einer derartigen Gefahr lieber nicht aus, stellt dafür aber scherzhaft einen Stunt von Cruise auf Instagram nach - ein Auto muss halt als Flugzeug-Ersatz herhalten:

"Mission: Impossible - Fallout" startet am 2. August 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)