Tom Holland verrät Titel des neuen "Spider-Man"

Geheimhaltung hat bei den Marvel Studios oberste Priorität, ist aufgrund der Unmenge an involvierten Personen aber kein leichtes Unterfangen. Manche Stars tun sich besonders schwer damit gut gehütete Geheimnisse zu bewahren. Tom Holland ist so ein Kandidat.

Vor dem Start von "Avengers: Infinity War" konnte er sich noch im Zaum halten, bei seinem nächsten Solo-Abenteuer sieht das schon anders aus. Holland bewirbt den Film auf der ACE Comi-Con in Seattle, von wo aus er sich am 23. Juni via Instagram meldete (Achtung, das Video beinhaltet Spoiler für "Infinity War"):

"Ich möchte mich entschuldigen, weil es an diesem Wochenende keine echten Offenbarungen über 'Spider-Man 2' gibt. Ich weiß nicht viel davon", so der Schauspieler in dem kurzen Clip. Er habe allerdings schon das neue Drehbuch bekommen und freue sich darauf, es zu lesen.

Dann hält Holland ein iPad in die Kamera, auf dem nicht "Spider-Man 2" sondern "Spider-Man: Far From Home" zu lesen ist. Die Chancen, dass es sich dabei um den offiziellen Titel des Films (deutsche Übersetzun: "Weit weg von zuhause") handelt, stehen gut. Immerhin verriet Marvel-Studios-Boss Kevin Feige bereits, dass Spidey "einige Zeit in anderen Teilen der Welt verbringen" wird. Ob die Bekanntgabe durch Holland ein Versehen war oder nur als solches getarnt wurde, werden die Fans wohl nie erfahren.



(lfd)