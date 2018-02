Zu viel Sex - Zuschauer stürmen aus dem Kino

Alle die bis zum Ende blieben würdigten den Film mit starkem Beifall. Ein großer Teil stieg aber schon viel früher aus und verließ den erbost den Kinosaal. Der Grund: Zu viel Sex!

Die rumänische Regisseurin Adina Pintilie beobachtet in "Tocuh Me Not" verschiedene Menschen bei ihren sexuellen Praktiken. Dabei besteht sie darauf, dass jede Szene authentisch ist, nichts wurde gestellt.

Jury-Präsident der Berlinale wird sich freuen

Dieses Niederreißen der Schamgrenzen scheint jedoch vielen Journalisten - sie durften sich den Film zuerst ansehen - nicht sonderlich gefallen zu haben. Das stört die Regisseurin jedoch nicht sonderlich. Für sie war es eher ein persönliches Projekt: "Ich wollte herausfinden, was Intimität ist. Es ist eine Forschungsarbeit. Es war insgesamt ein langer Prozess. Letztlich war es eine siebenjährige Liebesgeschichte für uns alle."

Einzig der Jury-Präsident der Berlinale Tom Tykwer dürfte sich wirklich über den Film gefreut haben. Er vermisste kurz zuvor "wilde und sperrige Filme".

(slo)