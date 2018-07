Tupac-Mord mit Johnny Depp: "City of Lies"-Trailer

Der neue Trailer zu "City of Lies" lässt Großes erhoffen. Forrest Whitaker als Journalist, Johnny Depp als Cop, der bei den eigenen Kollegen in Ungnade gefallen ist:

Johnny Depp am Set von "City of Lies" (Bild: Photo Press Service) Johnny Depp am Set von "City of Lies" (Bild: Photo Press Service)

Es geht um die Morde an Tupac Shakur und The Notorious B.I.G. und eine mögliche Verschwörung rund um das L.A. Police Department.

Am 7. September soll "City of Lies" in den USA in die Kinos kommen.

Am Set zu "City of Lies" (nach dem Bestseller LAbyrinth) ging es hoch her, Johnny Depp wurde erst kürzlich von einem Mitarbeiter verklagt. Er soll ihm - alles andere als nüchtern - mehrere Schläge in die Rippen verpasst haben.

