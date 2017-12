US-Kinos warnen vor "Star Wars"-Szene

Die Entscheidungen, die Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson für "Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi" und somit (teilweise) auch für den weiteren Verlauf der gesamten Sci-Fi-Saga getroffen hat, kommen bei Filmkritikern zwar außerordentlich gut an, versetzen viele Fans jedoch in Rage. Wodurch Johnson die "Krieg der Sterne"-Anhänger erzürnte (und wie die daraus resultierenden Proteste ausfallen) lesen Sie HIER - Achtung, SPOILER.

Laut "Variety" bemängelt nun auch die US-Kinokette "AMC Theaters" einen Entschluss Johnsons. Dieser bezieht sich allerdings nicht auf die Handlung, sondern auf einen technischen Aspekt des Films. Schauspieler Paul Scheer postete ein Foto der "Star Wars"-Notiz, die in besagten Lichtspielhäusern zu finden ist.

"BITTE BEACHTEN: Nach circa einer Stunde und 52 Minuten enthält 'Die letzten Jedi' eine Sequenz, in der der Sound VOLLSTÄNDIG für ganze zehn Sekunden stoppt", heißt es in der Botschaft ans Publikum. "Während die Bilder weiterhin auf der Leinwand zu sehen sind, werden Sie nichts hören. Dieser Effekt ist vom Regisseur beabsichtigt."

Ärger mit Konsequenzen

Viele Zuseher sollen sich ob der "ganze zehn Sekunden" dauernden Stille verwirrt gezeigt haben. Ein technisches Gebrechen wurde vermutet. An und für sich ist die Warnung der Kinokette also durchaus nachvollziehbar, in Kombination mit dem wachsenden Unmut der "Star Wars"-Fanboys offenbart der Aushang aber einen gefährlichen Trend. Wütend über die Richtung, die "ihre" Saga mit Episode VIII eingeschlagen hat, haben diese mit Rian Johnson bereits einen Sündenbock gefunden. Wenn nun auch die Kinobetreiber mitziehen, könnten sich letztlich vielleicht auch Lucasfilm und Disney anstecken lassen und Johnson nicht nur aus der Franchise entfernen (er soll den ersten Teil einer neuen Trilogie entwickeln), sondern sich in Zukunft wieder auf "copy & paste" konzentrieren, wie es bereits bei "Star Wars Episode VII: Das Erwachen der Macht" der Fall war.

Geräuschlos im Weltraum

Die besagte, tonlose Szene spielt übrigens im Weltall, also im luftleeren und schallfreien Raum, in dem sich in natura keine Geräusche fortbewegen können. Korrekterweise müssten die "AMC Theaters" also darauf hinweisen, dass es sich bei den der Szene vorangegangenen, lautstarken Laserschlachten um einen beabsichtigten Effekt des Regisseur handelt.

"Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi" macht sich trotz der aufgebrachten Fans hervorragend an den Kinokassen. Laut "Box Office Mojo" spielte der Film weltweit bereits knapp 666 Millionen Euro ein. Seit 14. Dezember ist er in den österreichischen Kinos zu sehen.

"Star Wars: The last Jedi"-Weltpremiere in LA

(lfd)