Val Kilmer wird für "Top Gun" wieder zum Iceman

1986 flogen sich Tom Cruise (Pete "Maverick" Mitchell) und Val Kilmer (Tom "Iceman" Kazanski) als Kampfpiloten der United States Navy in F-14-Jets gegenseitig um die Ohren.

Cruise hat mit der Ankündigung einer Fortsetzung im vergangenen Jahr für Vorfreude gesorgt. Diese dürfte nun noch weiter ansteigen. Denn der 58-jährige Kilmer, der erst vor kurzem den Krebs besiegt hat, soll laut US-Brancheninsidern ebenfalls in "Top Gun 2" mitspielen.

Schon im Mai 2017 scherzte Kilmer auf Twitter, für die Fortsetzung bereit zu sein. Wie sich jetzt heraustellte, hat er es damit also ernst gemeint.



friends said it's official - #TOPGUN2 was announced today. I'm ready Tom- still got my top gun plaque! Still got the moves! Still got it! pic.twitter.com/2fLO1uJhRU